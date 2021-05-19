معهد تدريب الموانئ يفتح باب التدريب لسائقي الشاحنات لمدة عام

أعلن معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” عن فتح باب التدريب بإدارة العمليات لسائقي التريللات.

وأكد المعهد عبر منشور له عن أن التدريب يأتي بالتعاون مع شركة قناة السويس للحاويات ” والتي تدير محطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد .

وأشار المنشور إلى أن مزايا التدريب على البرنامج الجديد أنه يشمل تدريب عملي في أهم محطات الحاويات العاملة بالسوق المحلية، بالاضافة الى منح المتدرب مكافأة شهرية، وتوفير المواصلات من والى الشركة لاكمال عملية التدريب، بالاضافة الى تغطية تأمينية على المتدربين.

واشترط معهد تدريب الموانئ في المتقدمين للتدريب أن يكون السن من 21 الى 28 سنة، والحصول على مؤهل متوسط على الأقل، بالاضافة الى أن يكون المتقدم من مواليد أو مقيم بمدينة بورسعيد، علاوة على معرفة جيدة بأساسيات اللغة الانجليزية ( حروف وأرقام ) ، ويكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.

ووقع المعهد في ابريل الماضي اتفاقية تعاون مع وزارة النقل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل (IRU) وذلك لتدريب سائقي الشاحنات على القيادة الامنه على الطرق السريعة.

وقد قام الاستاذ الدكتور اكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ بالاكاديمية عرض فيه لدور محاكي الشاحنات في تدريب السائقين على القيادة الامنة، حيث يمتلك معهد تدريب الموانئ عدد من المحاكيات هي الاحدث في مصر والشرق الاوسط كما يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال على المستوى المحلي والاقليمي

وتم إنشاء معهد تدريب الموانئ عام 1982 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يقوم المعهد من خلال مجموعة من المحاضرين والمدربين المؤهلين على أعلى المستويات بعقد دورات في مجالات التنمية الإدارية، والأعمال الإدارية والمالية، وإدارة الموانئ وأعمال السلامة بها، والتشغيل في الميناء، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والأعمال الهندسية والفنية، ومحاكاة أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحة وأوناش المنصات البترولية البحرية (الثابتة والمتحركة).

ويتكون فريق التدريس والتدريب بالمعهد من نخبة من المحاضرين ذوي الخبرات الواسعة في المجالات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المعهد بتصميم الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات العملاء وطبقاً لمعايير ومتطلبات المواصفة الدولية في التعليم والتدريب.