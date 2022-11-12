معهد تدريب الموانئ يعقد ورشة عمل في ليبيا

اختتم معهد تدريب الموانئ ورشة العمل التي استضافتها المنطقة الحرة بمصراتة بمبنى Seaside للاجتماعات والمؤتمرات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة بليبيا، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد تركزت نقاط الورشة حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير عمل الموانئ، كما استعرض فيها أهم التوجهات الحديثة في عملية إدارة وتشغيل الموانئ، بالإضافة إلى التحول الرقمي وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة والأنظمة الذكية الخاصة بعمل الموانئ.

شارك في الورشة عددا من قيادات الموانئ والنقل البحري الليبية.

وحضر حفل الختام المهندس محسن محمد السقوطري رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراته، والمهندس ايمن احميدة الدرويش مدير عام المنطقة الحرة بمصراته ومحمد علي حميدان رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للموانئ.

وأشاد المهندس رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراته بالشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الحرة بمصراته ومعهد تدريب الموانئ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدا سعادته البالغة لتنفيذ مثل هذه الورش الهامة بالمنطقة الحرة بمصراته لخدمة قطاع الموانئ والنقل البحري بدولة ليبيا.

وخرجت عن ورشة العمل عدة توصيات منها أهمية وضع خطط إستراتيجية تراعى وتتابع التغيرات المتلاحقة فى صناعة النقل البحري، وكذلك ضرورة تضمين الهياكل التنظيمية بالموانئ لإدارات متخصصة تتولى مهام التطوير اللازم والمستمر فى ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك فى ضوء رؤية وأهداف برنامج التنمية المستدامة.

ومن التوصيات إعطاء أهمية خاصة لنشاط التسويق الملاحى، والسعى نحو عمل تعاقدات مع الشركات الملاحية العملاقة للوصول بأنظمة التشعيل بالموانئ للمستويات الإقتصادية العالمية.

كما تم التوصية بضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير البنية المعلوماتية للموانئ بما يساهم في استخدام المنصات الرقمية في الموانئ و التوسع في استخدام التقنيات الرقمية بمحطات الحاويات وتبني خطة استراتيجية للتحول الي الموانئ الذكية مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة اللوجستية بالموانئ.

كما كان من بين التوصيات ضرورة التوجه نحو ربط الموانئ الكترونيا باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والبيانات الضخمة (Big Data) لتسهيل تبادل البيانات بين خطوط الشحن والموانئ لدعم منظومة سلاسل الإمداد العالمية و استخدام تقنيات إنترنت الاشياء (Internet of things) في الموانئ ومحطات الحاويات لتعزيز القدرة التنافسية للموانئ ومحطات الحاويات.

وتم التوصية بضرورة الاسراع نحو استخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain) لضمان الأمان والشفافية وسرعة انجاز عمليات الشحن و ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني للتعامل مع التهديدات الأمنية لأنظمة رقمنه الموانئ والحفاظ علي سرية وخصوصية البيانات بالموانئ.

وكان من توصيات الورشة أيضا، ضرورة تبني إطار تشريعي يلبى مطالب كافة أطراف مجتمع الميناء من حيث السعى نحو تعديل القوانين بما يتواكب مع التغيرات التى تحدث فى صناعة النقل البحرى و مع نظم الرقمنة في الموانئ.

وكذلك الاهتمام برفع قدرات العاملين في الموانئ لمواكبة ما وصلت إليه صناعة النقل البحرى من تقدم وكذلك التركيز علي تأهيل العاملين في الموانئ للتعامل مع انظمة الرقمنة الحديثة و التوسع في استخدام انظمة المحاكاة الذكية في التدريب.