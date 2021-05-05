معهد تدريب الموانئ يعقد عدة دورات تدريبية خلال مايو الجاري

أعلن معهد تدريب الموانئ عن عقد عدة دورات تدريبية خلال الشهر الجاري، وذلك لخدمة شركات الملاحة بالسوق المحلية.

وأكد الدكتور أكرم سليمان عميد المعهد عن أن الدورات التدريبية تتركز في مهارات التفاوض الفعال وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021.

كما يتم عقد دورة تدريبية حول تصميم وتشغيل العروض التقديمية MS-Power Point وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 مايو وحتي يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021.

وتابع أن الدورات التدريبية تشمل أيضا دورة عن التنمية المستدامة في مجال الأمن والسلامة بالموانيء البحرية، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، علاوة على دورة للغة الإنجليزية (المستوي السادس) وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021.

وتشمل الدورات أيضا دورة حول المستخلص الجمركي وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021.

وفي نفس السياق يعقد المعهد ورشة عمل بعنوان ” مستقبل النقل البحري في ظل تحديات 2021 ” وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 (Online) ، والتي ستكون بعنوان ” مستقبل النقل البحري في ظل تحديات 2021 ” .

ومن المقرر أن تعقد الورشة بحضور خبراء النقل البحري لمناقشة مستقبل قطاع النقل البحري الحلول والتوجهات المقترحة.

والجدير بالذكر أن صناعة النقل البحري قد مرت بعدة أزمات وتحديات بداية من الازمة الإقتصادية العالمية ومرورا بجائحة كوفيد 19 ونهاية بحادث قناة السويس الذي كان له تأثير كبير علي حركة الشحن علي المستوي الاقليمي والدولي .

وذكر المعهد إلى أن تلك الأزمات قد ألقت الضوء على أهمية التوجه الي حلول مبتكرة ومرنة تضمن استدامة وتنافسية وكفاءة تلك الصناعة الهامة في مواجهة التحديات المستقبلية الأمر الذي يؤدي إلي ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية

يذكر ان معهد تدريب الموانئ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحد من اهم المعاهد المتخصصه في تدريب العاملين بالبحر، وان المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.