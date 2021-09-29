معهد تدريب الموانئ يستقبل عددا من الجهات ذات الصلة بالتدريب البحري

أعلن معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” عن استقبال عدد من القيادات والكوادر البشرية العاملة في مجال الموانئ، خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أكرم سليمان عميد المعد الذي يتخذ من ميناء الإسكندرية مقرا له، أن الأسبوع الجاري شهد استقبال اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع غرب الدلتا، يرافقه مجموعة من الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنه تم اصطحابهم إلى المعهد بالإسكندرية، لتبادل الحديث عن العلاقات المتميزة بين المعهد والإدارة العامة في مجال تدريب الكوادر البشرية والتعرف على أحدث الأساليب والطرق لتفتيش الحاويات والسفن ومكافحة عمليات التهريب والعمليات الإرهابية والكشف عن المواد الإشعاعية والمتفجرات والأسلحة والمعادن الثمينة المهربة.

وأكد ” سليمان ” أن ذلك يأتي في إطار التدريب السنوي الذي يقوم به ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمعهد تدريب الموانئ، لكيفية تفتيش السفن والحاويات بساحة الحاويات.

وفي نفس الصدد إستقبل معهد تدريب الموانئ وفد من المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية برئاسة Christophe Cassang الرئيس التنفيذي لفرع شركة CMA-CGM الفرنسية التي تدير المحطة الجديدة مطلع العام المقبل بعد الإنتهاء من تنفيذها، بالاضافة إلى المهندس احمد عبدالرحمن المهدي المستشار الفني، والمهندس حسام عوض الله مستشار الجودة والسلامة، المهندس أحمد حسن مدير العمليات، الاستاذة ياسمين رفاعي اخصائي الموارد البشرية، المهندس أحمد شيرين المهندس بالمكتب الفني.

وكان في إستقبال الوفد الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد وعدد من السادة مراكز المسؤولية، وقد تم اصطحاب الضيوف لقاعة الإجتماعات الكبرى حيث تم مشاهدة عرض تقديمي يتناول خبرات المعهد فيما يخص التدريب على تشغيل محطات الحاويات، تلى ذلك جولة في مجمع محاكيات الأوناش ومعدات الموانئ ومركز الإدارة الإلكترونية بالمعهد.

وجاءت الزيارة في إطار رغبة محطة تحيا مصر اللوجيستية متعددة الأغراض والشركة الفرنسية الاستفادة من خبرات المعهد لتأهيل وإختيار الكوادر البشرية البحرية والإدارية التي ستقوم بتشغيل المحطة اللوجيستية والتي تستهدف توفير ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار المحطة مؤخراً وشهد التطوير الذي حدث بها والتي من المتوقع ان تستقبل السفن ذات الاحجام الكبيرة خلال النصف الثاني من عام 2022.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيه الماضي قانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) .

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أن القانون الصادر من قبل رئيس الجمهورية، نص على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع .

ومن المعروف أن نسبة التنفيذ في مشروع المحطة متعددة الأغراض بلغت حوالي 75% حسب هيئة الميناء، والتي تقوم بتنفيذها مجموعة الغرابلي للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات.

ويقام المشروع على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال إبريل من العام المقبل.

يذكر أن المشروع يصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً طولياً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ” حاويات – بضائع عامة – سيارات”.

وكانت أعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية حضور رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال زيارته لمصر، مؤخرًا، اجتماعًا بالقصر الرئاسي المصري، والتقى خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأضاف أنه، خلال الاجتماع، أبدت السلطات المصرية رغبتها في الدخول بشراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة CMA CGM لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي من المقرر أن تبدأ العمليات به في عام 2022.