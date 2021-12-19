معهد تدريب الموانئ يستقبل دفعة جديدة من وزارة النقل العراقية

إستقبل الأحد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية دفعة جديدة من متدربي الشركة العامة للموانئ بوزارة النقل بجمهورية العراق، وذلك إستكمالاً لسلسة البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالشركة.

وذكر الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنه كان في استقبالهم عدد من مراكز المسؤولية بالمعهد، حيث من المقرر أن يشمل التدريب برنامج نظري وآخر عملي بالإضافة للزيارات السياحية.

وأضاف أنه ضمن مشروع (YEP-MED) لتأهيل وتوظيف شباب الخريجين للعمل في الموانئ البحرية، فقد تم تنفيذ دورات التدريب التشغيلي ” ” OT1 عبر البث المباشر، بالاضافة للزيارات الميدانية للمتدربين بميناء دمياط خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ومن المعروف أن مشروع (YEP-MED) عبارة عن شراكة بين الموانئ ومراكز التدريب في حوض البحر المتوسط بدعم من الاتحاد الاوروبي ويشارك في المشروع من مصر معهد تدريب الموانئ كمركز تدريب وميناء دمياط.

كما تم تأهيل وتوظيف شباب الخريجين للعمل في الموانئ البحرية ضمن نفس المشروع، حيث تم تنفيذ أولى دورات التدريب التشغيلي OT0 بمشاركة 15 متدرب خلال الفترة من 7 إلى14 نوفمبر عبر البث المباشر والتي شملت مقدمة عن وسائل النقل بأنوعها وسلاسل الإمداد.

وأوضح عميد معهد تدريب الموانئ أنه تم الإنتهاء من تنفيذ برنامج “التحول الرقمي في الموانيء ” وذلك في الفترة من 12 ديسمبر وحتي 16 ديسمبر 2021 وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

وقد قام بتنفيذ البرنامج مهندس خليل خيري محاضر بقسم الحاسب الآلي بالمعهد، وقد أبدي المتدربين إعجابهم بالمادة العلمية والتدريب النظري والعملي والمحاضرين وإمكانيات المعهد المتميزه.

كما عقدت خلال الأيام الأخيرة الجمعية العمومية لاتحاد موانئ البحر المتوسط (MEDports) لختام عام 2021 حيث تم مناقشة ما تم انجازة خلال العام المنتهي وعرض خطة عمل (MEDports) خلال العام 2022، وقد مثل معهد تدريب الموانئ في الاجتماع الدكتور اكرم سليمان السلمي عميد المعهد والدكتور علاء مرسي مساعد العميد، حيث تم عرض د.علاء مرسي للبرنامج التدريبي (Supply Chain Resilience) والذي سيعقد في شهر فبراير القادم بالتعاون مع (MEDports) .

كما عرض ا.د أكرم سليمان موقف مؤتمر مارلوج 11 والذي سيعقد خلال شهر مارس القادم حيث وافق اعضاء اتحاد موانئ البحر المتوسط حضور المؤتمر والمشاركة في المعرض المقام على هامشه.

كما انتهى معهد تدريب الموانئ مؤخرا من تنفيذ برنامج “إدارة الموارد البشرية ” وذلك في الفترة من 12 ديسمبر وحتي 16 ديسمبر 2021 وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

وقد قام بتنفيذ البرنامج دكتور عباس إبراهيم رئيس قسم التنمية الادارية بالمعهد، والدكتورمحمد الخولاني، والدكتور عبدالله طايل.

كما أنه في إطار التعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية والمنطقة الحرة بمصراته -دولة ليبيا- أكد عميد المعهد أن المعهد استقبل المعهد الخميس الماضي مجموعة جديدة من المتدربين الليبين منتسبي منطقة الحرة، وذلك للإلتحاق بثلاث برامج تدريبية بمقر المعهد بميناء الاسكندرية، كان في استقبال السادة المتدربين عدد من السادة مراكز المسؤوليه بالمعهد.

يذكر ان معهد تدريب الموانئ لديه خبرات كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الموانئ العربية وموانئ شمال افريقيا بما يملكة من إمكانيات وشراكات دولية.