نقل وملاحة

معهد تدريب الموانئ يستقبل المجموعة السادسة من متدربي شركة الموانئ العراقية

يستمر التدريب لمدة خمسة عشر يومًا
السيد فؤاد 8:36 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 8:36 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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استقبل معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية المجموعة السادسة من متدربي الشركة العامة للموانئ- وزارة النقل بالعراق الشقيق، برئاسة علاء حسين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالشركة.

ويستمر التدريب لمدة خمسة عشر يومًا، حيث يتلقى المتدربون البرنامج النظري والعملي، بالإضافة للزيارات العملية والسياحية.

يُذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية تربطه بالشركة العامة للموانئ العراقية اتفاق تعاون لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالشركة تم تفعيل بمحضر الاتفاق الذي وقعة رئيس الأكاديمية اللواء إسماعيل عبد الغفار، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 10 خلال شهر يونيو الماضي.

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وفي السياق نفسه أعلن معهد تدريب الموانئ تنفيذ برنامج “الكفاءة في عائمات النجاة”، والذي من المقرر بدء تنفيذه الثلاثاء القادم الموافق 2 نوفمبر 2021 الساعة التاسعة صباحًا عن طريق التدريب عن بعد (Online).

وكان قد قام معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية بتنظيم زيارة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 26 و27 أكتوبر 2021 إلى شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وذلك لعدد (28) متدربًا عراقيًّا.

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وقد رافق الزيارة الربان أيمن الصبروتي بقطاع الحركة بالشركة، والربان أحمد شحاتة بقطاع التشغيل بالشركة، وخلال الزيارة تم استعراض جميع أنشطة الشركة من خلال فيلم تسجيلي، وتم عمل جولة ميدانية بالشركة تم خلالها الشرح الوافي والتطبيق العملي للبرامج المنفذة بالمعهد.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر، وقد تم تأسيسها في عام 1984 لتتمتع بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين هما الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية، والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.

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وتم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996، كما حصلت الشركة على شهادات جودة منها شهادة ISO9002 في فبراير 1998 وأيزو 9001-2000 ISO في عام 2003،

كما تم منح شهادة السلامة والصحة المهنية تقييم سلسلة O.H.S.A.S- 180001/99 في عام 2004.

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بقلم السيد فؤاد

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