معهد تدريب الموانئ يتفق على تدريب العاملين بمحطة حاويات أبو قير الجديدة

عقد معهد تدريب الموانئ، اجتماعا مؤخرا مع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) التابعة لمجموعة (CK Hutchison Holdings) العالمية، بهدف بحث دروات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل توسع نشاطها في السوق المصرية.

وأكد الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد، أنه تم عرض دور المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الموانئ، وكذلك سابقة الأعمال مع الشركة تلى ذلك بحث سُبل التعاون المشترك وكيفية الإستفادة من إمكانيات وخبرات المعهد التدريبية والاستشارية.

وأشار إلى أن مسئول شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT) أبدو امكانية التعاون من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالشركة وفي فرعها الجديد بميناء أبي قير.

وتعد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، من أول الشركات العالمية التي دخلت السوق المصرية لتشغيل محطات حاويات بميناء الإسكندرية، حيث تعاقدت منذ 2004 على استغلال 4 أرصفة بموانئ الإسكندرية والدخيلة لمدة 25 عاماً.

وحسب العقد المبرم بين هيئة الميناء وشركة هاتشسون بورت تم بموجبه منح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص بالتشغيل للساحات والمراسى بالأرصفة من 81/71 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة.

وقامت الشركة الخميس الماضي بتوقيع تعاقد مع وزارة النقل للانتفاع وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة، بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة، وبتكلفة تصل الى 3.442 مليار جنيه.

كما أن الشركة تستهدف التوسع في نشاط الحاويات بالموانئ المصرية، حيث تعاقدت رسميا مؤخرا مع القوات البحرية ” المسئولة عن ميناء أبو قير ” لإدارة وتشغيل محطة للحاويات بالميناء بطاقة استيعابية تصل الى 2 مليون حاوية.

وتم الاتفاق العام الماضي على أن تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، والتى تتركز فى ميناء أبو قير الجديد، بواقع 730 مليون دولار، بالمشاركة مع جهات مصرية حكومية.

ومن المقرر أن يصل رصيف المشروع الجديد بميناء أبو قير البحري الجديد إلى 1200 متر، وعلى مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر، وتصل مدة حق الانتفاع حسب التعاقد مع الجانب المصرى إلى 38 عاما .

وفي نفس السياق قام معهد تدريب الموانئ باختيار الوظائف التي أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط مؤخرا، والتي وصلت الى ما يفوق 1600 متقدم.

وكانت قد أعلنت هيئة ميناء دمياط على انها في حاجه الى عدة وظائف ضمت 4 مرشدين ذات المستوى الأول بالميناء، على أن تكون وظائف دائمة بالميناء خلال الفترة المقبلة.

بالاضافة الى ان الميناء طلبت 12 قائد قاطرة بحرية؛ بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار، أو ضابط ملاحة ثان، بحيث تكون معتمَدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالاضافة الى أن الوظائف تشمل 20 فنيًّا بحريًّا مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط ( تخصص ملاحة وفنون بحرية)، كما يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة بحري، واجتياز الاختبارات أمام اللجنة المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 45 سنة.

كما أكدت هيئة الميناء عبر منشورها عن حاجتها إلى 20 فنيًّا بحريًّا ميكانيكيًّا، بحيث يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط أو ميكانيكا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة فني ميكانيكي واجتياز الاختبار أمام اللجنة المعنية وعدم زيادة السن عن 45 سنة.

واشار مسئول معهد تدريب الموانئ أنه تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ برنامج “الوقاية من الحرائق ومكافحتها” وذلك في الفترة من 7 أغسطس وحتي 11 أغسطس 2022 وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية .. وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

كما انه في ضؤ العلاقات التي تجمع بين هيئة الموانئ البحرية السودانية ومعهد تدريب الموانئ ، فقد تم تنفيذ برنامج “التعامل مع النفايات الخطرة ” وذلك لعدد 5 متدربين من هيئة الموانئ البحرية السودانية.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ يقوم بتدريب وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة بهيئة الموانئ البحرية السودانية، ويمتلك عدد من المحاضرين من ذوي الخبرة الكبيرة.

كما أنه سيتم البدء اليوم الثلاثاء تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان ” قوارب الإنقاذ السريع ” ، بالاضافة الى برنامج “قيادة عائمة بحرية داخل الموانيء” .

كما تم البدء في تنظيم ورشة عمل يوم 30 أغسطس المقبل بنظامي الحضور الفعلي وكذلك بنظام الدراسة عن بعد بعنوان ” التسجيل المسبق للشحنات ” .

وتهدف الورشة إلي تنمية وبناء قدرات الدارسين على كيفية تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات من خلال الجانب النظري والجانب التطبيقى لعمليات إدراج بيانات المستورد والمصدر وبيانات البضاعة المراد استيرادها وكيفية الحصول على الرقم التعريفي بما يضمن سهولة ويسر تطبيق المنظومة على الوجه الاكمل من خلال التعرف على كآفة الاجراءات الجمركية المنصوص عليها فى قانون الجمارك المصرى ولائحته التنفيذية والتطبيق العملي على منصة نافذة.

كما تهدف الورشة ” حسب مسئول معهد تدريب الموانئ ” إلي إلقاء الضوء على أهمية التسجيل المسبق للشحنات من حيث خفض زمن الإفراج عن البضائع وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال والمجتمع المينائي تحفيزاً للإستثمار وتهيئة المناخ للتنافسية .

يذكر ان معهد تدريب الموانئ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحد من اهم المعاهد المتخصصه في تدريب العاملين بالبحر، وان المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.