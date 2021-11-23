معهد تدريب الموانئ يبدأ في تنفيذ برنامج تدريبي عن تخطيط محطات الحاويات

بدأ معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” في تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان “التخطيط في محطات الحاويات”.

وحسب الدكتور أكرم السلمي عميد معهد تدريب الموانئ الذي يتخذ من ميناء الإسكندرية مقرا له، أنه تم بدء فاعليات البرنامج الجديد خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتي 25 نوفمبر 2021 وذلك لمتدربين من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ” التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج من قبل كل من دكتور جمال عبدالناصر، مدير إدارة التعليم والتدريب بالمعهد، والمهندس أحمد فاروق المحاضر بقسم المحاكيات بالمعهد.

والجدير بالذكر أن معهد تدريب الموانئ يمتلك مجموعة من احدث المعامل ومحاكيات الأوناش في مصر والشرق الأوسط بالإضافة لعدد من المحاضرين من ذوي الخبرة الكبيرة.

وكان قد بدأ المعهد الأسبوع الماضي دبلومة بعنوان : “ميكنة محطات الحاويات “Container Terminals Automation” ، وذلك بالتعاون مع ميناء مرسيليا بفرنسا.

وتم مناقشة وبحث عدد من الموضوعات منها الدور الحيوي الذي تلعبه محطات الحاويات في الاقتصاد، حيث إنها محاور مركزية في شبكة الإمداد العالمية.

يذكر أن المعهد يقوم من خلال مجموعة من المحاضرين والمدربين المؤهلين بعقد دورات في مجالات التنمية الإدارية، والأعمال الإدارية والمالية، وإدارة الموانئ وأعمال السلامة بها، والتشغيل في الميناء، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والأعمال الهندسية والفنية، ومحاكاة أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحة وأوناش المنصات البترولية البحرية (الثابتة والمتحركة).

ويتكون فريق التدريس والتدريب بالمعهد من نخبة من المحاضرين ذوي الخبرات الواسعة في المجالات الفنية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك يقوم المعهد بتصميم الدورات التدريبية وفقاً لاحتياجات العملاء وطبقاً لمعايير ومتطلبات المواصفة الدولية في التعليم والتدريب.