الإسكندرية

معهد تدريب الموانئ يبدأ تدريس دبلومة التحول الرقمي بالتعاون مع ميناء فالنسيا

تستمر من 3 - 8 أبريل الحالى
السيد فؤاد 1:41 م, السبت, 3 أبريل 21 1:41 م, السبت, 3 أبريل 21

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افتتح صباح اليوم الدكتورأكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ صباح اليوم السبت دبلومة التحول الرقمي وتطوير الميناء الذكي (  Digital Transformation and Development of Smart Port) ) والتي تنفذ بالتعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية، ومؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني خلال الفترة من 3 – 8 أبريل الجاري، وذلك عبر البث المباشر من الإسكندرية وفالنسيا، بحضور أنطونيو مايكاس المدير العام لمؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني.

يشارك في الدبلومة عدد من العاملين بالموانئ، بإجمالي 39 مشاركا من الشركة العامة للموانئ العراقية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، وهيئة الموانئ السعودية وجمهورية اليمن، وجمهورية مصر العربية.

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ويحاضر فيها عدد من المتخصصين منهم الدكتور عمرو الطويل أستاذ الهندسة الصناعية وإدارة النظم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد محمود علي مساعد رئيس الأكاديمية للتطوير والتكنولوجيا، بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يحاضر بالدبلومة مارسيل ميلاد شاروبيم رئيس قسم التسويق والبحوث في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وخوان مانويل دياز، رئيس التخطيط الاستراتيجي والابتكار بمؤسسة ميناء فالنسيا، وميجيل لوب شابريرا مدير التحول الرقمي بمؤسسة ميناء فالنسيا.

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وتتناول الدبلومة موضوعات مثل اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، تحليل البيانات في صناعة النقل البحري، تقنيات الموانئ الذكية، التحول الرقمي في الموانئ، المنصات الرقمي في قطاع النقل البحري.

يذكر أن تلك الدبلومة هى الثامنة التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسة ميناء فالنيسا الإسباني، حيث كانت أول دبلومة في مايو 2016 وآخر دبلومة تم تنفيذها في أكتوبر 2020 عبر البث المباشر.

ويأتي ذلك في إطار دور المعهد في العمل على رفع كفاءة العاملين بالموانئ المصرية والعربية وتزويدهم بآخر المستجدات في مجال صناعة النقل البحرى.

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يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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