الإسكندرية

معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية ينفذ 3 برامج في الأنشطة البحرية

أهمها كانت إدارة نظام الجودة أيزو 2015/9001"
السيد فؤاد 3:43 م, الجمعة, 25 يونيو 21 3:43 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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نفد معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية -التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – 3 برامج في مختلف الأنشطة البحرية، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ إن البرامج شملت الانتهاء من تنفيذ برنامج “إدارة نظام الجودة أيزو 2015/9001” وذلك في الفترة من 20 يونيو وحتي 24 يونيو الجاري، وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقام بتنفيذ البرنامج الدكتور حسام حرب، محاضر بقسم التنمية الإدارية والاشراف بالمعهد، والدكتور رفعت بهجت ( محاضر خارجي) ، وأشاد المتدربون بالمادة العلمية والتدريب النظري والعملي والمحاضرين وإمكانيات المعهد المتميزة.

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كما تم تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، حيث تم تدريب ورفع كفاءة العاملين بها مع استمراراً للعلاقات المتميزة التي تجمع بين هيئة الموانئ البحرية السودانية ومعهد تدريب الموانئ ، حيث تم تنفيذ عدد (3) برامج في الفترة من 20 يونيو وحتي يوم الخميس الموافق 24 يونيو الجاري لعدد 12 متدرب من هيئة الموانئ البحرية السودانية .

وكان البرنامج الأول ” تخطيط وتنظيم دورة تفريغ بضائع الصب الجاف “، وقد قام بتنفيذ البرنامج الربان فاروق فوزي ( محاضر خارجي ) ، بينما كان البرنامج الثاني “تعبئة وتفريغ الحاويات”، وقد قام بتنفيذ البرنامج الدكتور أنطوان شفيق ( محاضر خارجي ) ، أما البرنامج الثالث “تخطيط دورة مناولة البضائع العامة من الرصيف إلي الساحات” وقد قام بتنفيذ البرنامج أشرف خليل ( محاضر خارجي ) .

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كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج “الإدارة الإلكترونية لمحطات الحاويات” وذلك في الفترة من 20 يونيو وحتي 24 يونيو 2021 وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، وذلك بمقر المعهد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.. وقام بتنفيذ البرنامج الدكتور جمال عبدالناصر، مدير إدارة التدريب والتعليم بالمعهد، وحازم ابوالنيل، رئيس قسم التسويق بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

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يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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