معهد بحوث OPPO يعلن قبوله مقترحات مبتكرة للارتقاء بالخدمات الصحية

أعلنت OPPO ان معهد بحوث OPPO لتسريع وتيرة تطوير الابتكارات لدعم المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال وتعزيز مفهوم أن للأفكار الملهمة أهمية كبيرة لصنع حلول مبتكرة وعملية وتأسيس مستقبل أفضل لنا جميعاً، طبقاً لمقترح قيمة العلامة التجارية وهو الإلهام من أجل المستقبل.

ويتعاون المعهد مع شركة مايكروسوفت في هذا البرنامج الطموح لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الناشئة، ويهدف البرنامج إلى تشجيع كل العاملين على الابتكار في مجال التكنولوجيات لحل أهم المشاكل المُلحة التي تواجه الإنسانية حتى خلال الفترات الصعبة والاستثنائية.

ويركز البرنامج على موضوع “الابتكار الأمثل” حيث تبحث OPPO عن عروض لمقترحات تحت اثنين من التصنيفات وهما تسهيل إمكانية الوصول للتكنولوجيات والحلول الرقمية للخدمات الصحية، وبعد تقييم المقترحات التي يقدمها فرق العمل أو الأفراد، سيتم منح ما يصل إلى عشرة مقترحات إجمالي 46 ألف دولار لكل منها، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المزيد من الاستثمارات والدعم التقني والشراكات التجارية والبحثية والترويج لتلك المقترحات في الفعاليات العالمية.

وقال ليفين ليو، نائب رئيس شركة OPPO ورئيس معهد OPPO للبحوث: “تؤمن OPPO على نحو كبير بفكرة “الابتكار الأمثل”، ونعمل باستمرار على اكتشاف تكنولوجيات جديدة، ونحرص عند القيام بذلك أن نعطي الأولوية للناس وتلبية احتياجاتهم من مختلف الجوانب، فمن خلال التكنولوجيا، نعمل على حل مجموعة من أكبر المشاكل التي تواجه الإنسانية حتى ننجح في صنع مستقبل أفضل لنا جميعاً، ومع شدة ومدى صعوبة المشاكل العالمية مثل شيخوخة السكان وضعف إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية، والفجوة الرقمية التي تتزايد يوما بعد يوم، لا يمكننا الاعتماد على مجهوداتنا فقط لتوفير الحلول لتلك المشكلات. ولذلك أقامنا برنامج تسريع وتيرة تطوير الابتكار لتمكين المبتركين المتشابهين معنا في التفكير والأهداف للتعامل مع تلك التحديات معاً عن طريق الاستفادة من قوة التكنولوجيات المختلفة.

تسعى تلك المنح والدعم التقني لمساعدة وراد الأعمال الواعدين لتحقيق أهدافهم

ويفتح برنامج تسريع وتيرة تطوير الابتكارات 2022 باب التقدم عبر الإنترنت بداية من يوم 8 مايو 2022، ويتم الإعلان عن الفائزين بعد ثلاثة أشهر من التقييم الأولي وإقامة يوم لعرض المقترحات، وتمنح OPPO كل الفرق أو الأفراد الفائزة منحة مالية، بالإضافة إلى الدعم لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم والترويج لها.. ويفوز كل مقترح بالحوافز التالية:

• حوالي 46 ألف دولار منحة مالية

• فرص لإقامة الشراكات والحصول على المزيد من التمويل

• التسويق للمقترحات من خلال منتجات OPPO

• الدعاية للمقترحات وتقديم عروض حول الأفكار في فعاليات التكنولوجيا العالمية

• الدعم من فريق البحث والتطوير في شركة OPPO بما في ذلك الفرصة للقاء الخبراء في المجال وعرض أفكارهم.

Event Schedule

يتم تقييم المقترحات تحت إشراف لجنة تحكيم احترافية، وتعمل اللجنة على تقييم المقترحات طبقاً لقدرتها على تلبية أربعة معايير أساسية: وهي الجدوى من المقترح والابتكار والقيمة الاجتماعية والإمكانيات طويلة الأمد للمقترحات. ودعت OPPO كذلك لجنة من المحكمين تضم الخبراء والأكاديميين والمحترفين في المجالات التكنولوجية والابتكارات للمساعدة في تحديد المقترحات الفائزة وتسريع وتيرة تطور المقترحات ذات الإمكانيات الكبيرة.

وقال جيمز تشو، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت للشركات الناشئة في الصين واليابان وكوريا: يوجد لدى العديد من الشركات الناشئة الكثير من التكنولوجيات المبتكرة والتي يمكنها توفير حلول رقمية رائعة في العديد من المجالات، ومن خلال 10 سنوات من الخبرات في الصين، تلتزم ميكروسوفت للشركات الناشئة ببناء منصة مفتوحة للتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة للعمل معاً بشكل مبتكر وخلاق. نتطلع للعمل مع OPPP، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، لتطوير حلول مبتكرة للعديد من القطاعات، وكذلك دعم التطبيقات البحثية والتجارية على مساعدة بعضها البعض.

وتقدم OPPO كذلك جائزة خاصة لتشجيع الناس على ترشيح مقترحات مبتكرة ليتم وضعها في الاعتبار عن طريق لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج. ويمكن لأي فرد ترشيح مقترح أو فكرة من خلال الموقع الالكتروني لشركة OPPO خلال مرحلة تقديم المقترحات، وتقدم OPPO الجوائز لكل المقترحات الناجحة التي تتخطى التقييم الأولي ويوم عرض الأفكار والمراحل النهائية.

وتخطط OPPO علاوة على ذلك لتقديم عروض عالمية لتلك المقترحات في ثلاثة مدن حول العالم

من خلال سعي OPPO المستمر للوصول “للابتكارات الأمثل”، حصلت الشركة على خبرات ثرية في مجالات تسهيل الوصول للتكنولوجيات والحلول الصحية الرقمية بما في ذلك تطبيقات المستخدمين والرؤى المتعلقة بذلك. وتتضمن تلك المحاور عمل OPPO على التصاميم التي تسمح للمستخدمين الأكبر سناً الوصول لمختلف التكنولوجيات. فعلى سبيل المثال، توجد تقنية تحسين رؤية الألوان في سلسلة هواتف Find X3 والتي تساعد المستخدمين الذي يوجد لديهم قصور في رؤية الألوان. ومن خلال نظام تشغيل ColorOS والعديد من المنتجات الأخرى، قدمت OPPO أيضاً واجهات استخدام صُممت خصيصاً لتلائم متطلبات المستخدمين الأكبر سنا وتمكينهم من الاستمتاع بفوائد ومميزات التكنولوجيا.

وبهدف تسهيل حصول الناس حول العالم على الخدمات الصحية، أسست OPPO معمل OPPO لتطوير الخدمات الصحية بالشراكة مع مؤسسات طبية كبرى وأكاديميات رياضية لتطوير حلول رقمية مبتكرة في الأجهزة والبرمجيات. وتأمل OPPO من خلال البحث والتطوير، لمساعدة الناس في الارتقاء بحياتهم من خلال توفير سُيل الرعاية الصحية الوقائية.

وتهدف OPPO من خلال برنامج تسريع وتيرة الابتكار التواصل مع أفراد وفرق عمل ومؤسسات لديها نفس الأفكار والرؤى من أجل تحديد حلول ذات إمكانيات كبيرة والعمل على تطويرها لكي يستفيد منها الناس الأكثير احتياجاً. وتسعى OPPO لتأسيس برنامج تسريع وتيرة الابتكار كمنصة طويلة الأمد تتناول المشاكل العامة المُلحة من خلال الحصول على أفضل الحلول عبر الأفكار المبتكرة حول العالم، وتمكين أكبر عدد من الناس من الاستفادة من “الابتكارات الأمثل.

ويفتح باب التقدم بالمقترحات في برنامج OPPO لتسريع وتيرة الابتكارات في الفترة ما بين 8 مايو و30 يونيو 2022، ولتقديم مقترح، أو تشريح فكرة، أو لمعرفة المزيد حول البرنامج، برجاء زيارة الموقع الرسمي لبرنامج OPPO لتسريع وتيرة تطوير الابتكارات.