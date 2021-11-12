معهد بحوث وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن مكافحة الآفات بسوهاج

في الفترة من 8 – 9 نوفمبر

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان “المكافحة الحيوية ودورها في التصدي للآفات” في الفترة من 8 – 9 نوفمبر 2021 بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لأهمية الدور الإرشادى لمحطات البحوث الزراعية بالمحافظات المختلفة لنشر الوعي بمستحدثات وسائل مكافحة الآفات الزراعية.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأن الدورة استهدفت عدة محاور هامة فى مجال المكافحة الحيوية منها التعرف على دودة الحشد الخريفية وأعراض الإصابة بها واستخدام طفيل التلينومس في مكافحتها والذي تم تسجيله لأول مرة في مصر على دودة الحشد وكذلك كيفية إنتاج طفيل التريكوجراما بشكل كمى علاوة علي استخدام المفترسات الاكاروسية وطرق اكثارها واطلاقها بالإضافة إلى مكافحة الآفات التي تهاجم نحل العسل مثل دودة الشمع الكبيرة والصغيرة ودبور البلح و الفاروا بمواد آمنة على الإنسان والبيئة.

وحاضر في الدورة التدريبية أساتذة متخصصون بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع بشندويل ، وشارك بها عدد كبير من مهندسى المكافحة والارشاد وشباب الخريجين بالإضافة لعدد من الباحثين بالمحطة وكلية الزراعة جامعة سوهاج.

وأشرف على الدورة الدكتور خالد السلامونى مدير الإدارة المركزية للمحطات والدكتور أبو بكر عبد العظيم مدير محطة البحوث الزراعية بشندويل والدكتور حمدي محروس أبوزهاد وكيل المحطة للإنتاج وتحت إعداد و تنفيذ الدكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بمحطة شندويل.