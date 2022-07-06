معهد بحوث القطن يوقع بروتوكول تعاون مع المنظمه العربية الأورومتوسطية «EMA»

وقع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (EMA) وهي جمعية إقليمية للاقتصاد الألماني تأسست في عام 2008 (EMA) ومقرها برلين وأهم أهدافها تعزيز التعاون المستدام اجتماعيًا وبيئيًا والتفاهم الدولي بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

ويقدم EMA فرصًا تجارية وتسهيل الوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط والعربية ويشجع على إنشاء شراكات دائمة، بناءً على تعاونهم الناجح في مجال الإنتاج المستدام للقطن في مصر لممثلي الاقتصاد الألماني وفي سعيهم المستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العاملين في مجال القطن والمنسوجات المصرية والألمانية.

وصرح الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة للنهوض بمحصول القطن واستعادة مكانته الدولية وأنه يهدف إلى تنظيم ورش العمل والتي تهدف لدعم المسئولية البيئية والمجتمعية والعمل المستدام بين مزارعي القطن العضوي وقطاعي الغزل والنسيج.

وكذلك تشجيع التبادل التجاري والمهمات البحثية وتحفيز مشاركات المؤسسات البحثيه والمعاهد الحكومية على المشاركه في الفعاليات الدولية مثل المؤتمرات وورش العمل والموائد المستديرة والمعارض التجارية.

وتقديم البعثات التجارية الزائرة إلى ممثلي الصناعات ذات الصلة وتنظيم أحد المعارض بالسوق المحلية لدى الطرف الآخر.

وهذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على فتح أسواق جديدة لتسويق القطن المصري، خاصة لدى الماركات العالمية، ما يساهم في تحقيق عائد اقتصادي مجز للمزارعين.