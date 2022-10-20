معهد بحوث الانتاج الحيواني : دورة تدريبية لتعظيم الاستفادة من الأغنام والماعز

ينظم معهد بحوث الانتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية في مجال استراتيجية صناعة الاغنام والماعز وكيف تكون منتجا ناجحا في الفترة من 23 أكتوبر 2022 الي 27 اكتوبر 2022.

وقال الدكتور علاء الطحان مدير معهد الانتاج الحيواني ان هذة الدورة تتناول عدة محاور منها التعرف علي سلالات الاغنام والماعز المصرية والأجنبية واستراتيجية الإنتاج الحيواني وتعظيم الاستفادة من الموارد والعمل علي إيجاد بدائل ماعز البور .

كما تطرح أسس تكوين مساكن الحيوانات وتعظيم الاستفادة منها والتقنيات الحديثة في ادارة مزارع الاغنام وطرق التحسين الوراثي وطرق صون ورعاية الموارد الوراثية

وتتطرق الندوة إلى اقتصاديات الاعلاف غير التقليدية في تغذية المجترات الصغيرة والتغيرات المناخية وكيفية التأقلم وزيادة الإنتاج وإعداد الإناث للتلقيح .