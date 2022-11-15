معهد بحوث الأغذية يحصل على شهادة الأيزو للعام الثاني على التوالي

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تجديد الحصول على شهادة إدارة الجودة ISO 9001:2015 للعام الثاني على التوالي، مما يعكس تميز المعهد في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أنشطته وخدماته المقدمة للمجتمع .

وأكد عرفات على سير المعهد وفقاً لرؤية مركز البحوث الزراعية و استراتيجية وزارة الزراعة وبمنح المعهد هذا التجديد يصبح أول معهد بحثى تابع لمركز البحوث الزراعية حاصل على شهادة ISO 900:2015 .

وأشار إلى أن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالمعهد يضمن تحقيق العديد من الفوائد منها ضمان جودة الأعمال وتقليل التكاليف والهدر في الأموال والأوقات وزيادة الإنتاجية، وكذلك زيادة الثقة لدى متلقي الخدمة مما يؤدي إلى إرضاء العملاء بالإضافة إلى المساهمة في تأكيد السمعة الجيدة للمعهد محليا ودوليا.

ووجه التهنئة للسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام ولجميع الباحثين والإداريين بالمعهد لتجديد الحصول على شهادة ISO 9001 :2015 .

كما وجه الشكر لوزير الزراعة السيد القصير ورئيس مركز البحوث الزراعية الأستاذ الدكتور محمد سليمان لتذليل أى عقبات تواجه المعهد وكذلك وجه الشكر لفريق العمل الذين قدموا جهدا كبيرا لتطوير منظومة جودة الإدارة بالمعهد.