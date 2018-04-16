معهد المحللين الماليين يستضيف المؤتمر العاشر للاستثمار بالشرق الأوسط

مصطفى طلعت: تنظم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East Investment Conference- MEIC" وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute والذي سيعقد غداً الثلاثاء.ويعد مؤتمر MEIC هو أحد أهم المؤتمرات الاستثماري

مصطفى طلعت:



تنظم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط “Middle East Investment Conference- MEIC” وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute والذي سيعقد غداً الثلاثاء.

ويعد مؤتمر MEIC هو أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي تضم كبار المتحدثين الدوليين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية، اذ سيشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك لمناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والإتجاهات المالية العالمية.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبورصة المصرية وبمشاركة وزارة التخطيط ووزارة قطاع الاعمال العام، بمشاركة 25 متحدثاً لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا.

ويضم المؤتمر 4 جلسات نقاش مع المتحدثين المتخصصين لطرح الموضوعات الأكثر أهمية والمحاور الرئيسية التي تثير اهتمام المستثمرين وصناع القرار بالمنطقة وهي أسواق المال، والقطاع العقاري، ونظام الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويناقش موضوعات الاقتصاد الكلي ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية (موضح بنهاية البيان تفاصيل الموضوعات والبحوث الاقتصادية المطروحة). وسوف يوفر المؤتمر محفلاً مناسباً ليس فقط لمناقشة الأولويات الرئيسية للأسواق المالية الإقليمية ولكن أيضا للقاء كبار صناع القرار الاستثماري العربي والدولي والذين يمثلون جمهور منتظم لمثل هذا المحفل المرموق.

وكما هو الحال في الدورات السابقة للمؤتمر، سيتم تنظيم المؤتمر وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والتي من شأنها أن تعطي صورة إيجابية عن مصر.



وقال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt ورئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الاوراق المالية إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط لأول مرة يأتي كدليل على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر”.

وأضاف أن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات في الشرق الأوسط التي تجمع كبار المتحدثين الدوليين في مجالات السياسة الجغرافية والاستثمار والجوانب الاقتصادية الأخرى، وأنه سيشكل فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار في مصر والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين.

ولفت إلى ان المؤتمر يناقش تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية، وسيوفر فرصة لمناقشة الأولويات الرئيسية للأسواق المالية الإقليمية، وكذا للقاء كبار صناع القرار الاستثماريين العرب والدوليين والتمويل وقادة الفكر الذين هم جمهور منتظم لمثل هذا المنتدى”.



ويعد معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute أكبر رابطة على مستوى العالم تضم خبراء الاستثمار. ويقدم المعهد شهادة المحلل المالى المعتمد CFA وكذا شهادة قياس أداء الاستثمار CIPM وأيضا شهادة أساسيات الاستثمار.



ويقوم المعهد بنشر البحوث وتنظيم برامج التطوير المهنى ووضع المعايير الأخلاقية وكذا معايير كتابة تقارير الاداء فى مجال صناعة الاستثمار. ويضم المعهد فى عضويته أكثر من 150 ألف عضو من المحللين الماليين والعاملين فى مجال الاستثمار في أكثر من 151 دول حول العالم.

وتم إنشاء الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt عام 2005 كمنظمة مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضو فى معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute عام 2006. وتهدف الجمعية إلى تلبية احتياجات صناعة الاستثمار فى مصر، وتعزيز النزاهة ونشر المعرفة المالية كما تهدف إلى التنمية المهنية للعاملين فى مجال صناعة الاستثمار فى مصر. وقد حصلت الجمعية عام 2011 على جائزة معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute للمبادرة الأكثر ابتكاراً. كما حصلت على جائزة المعهد عام 2016 بصفتها الجمعية التى تحظى على أكبر نسبة رضاء في قاعدة عضويتها.

المشاركون الرئيسيون والمتحدثون بالمؤتمر

الدكتورة سحر نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

الدكتورة هالة حلمي السعيد – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

خالد بدوي – وزير قطاع الأعمال العام

محمد فريد صالح – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وإتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)

عبد الناصر طه – الرئيس التنفيذي لشركة CFLD مصر ورئيس شركة FIABCI مصر

أحمد أبو السعد، CFA – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ورئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول

أحمد زهران – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KarmSolar

عامر خانصاحب، CFA – العضو المنتدب لشركة خانصاحب للاستثمار

أملان روي –رئيس قطاع استراتيجيات التقاعد بشركة State Street Global Advisors

عمرو أبو العزم – رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر

أشرف الخطيب، CFA – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ونائب أول رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة NI Capital

أشرف غزالي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة NI Capital

باسل الباز – رئيس مجلس الإدارةوالرئيس التنفيذي لشركة Carbon Holdings

ديف ماكردي – الرئيس والرئيس التنفيذي الجمعية الامريكية للغاز

فرح فستق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Lazard Gulf Ltd.

جورج سبينتزوس، CFA– مدير شركة LNG Capital

خالد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة لشركة طاقة عربية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصريةللغاز

خالد وليد الغزاوي – الرئيس التنفيذي لبنك إبداع للتمويل متناهي الصغر

رشا الخواجة – رئيس قطاع التوزيع والتطوير بشركة Equitativa

روزانا لوكوود – صحفية ومقدمة نشرات تليفزيونية

شهاب مرزبان – مستشار أول لوزير الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة Egypt Ventures

شريف سامي – رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار

طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذيالمشارك لشركة بالم هيلز للتعمير

تيم فوكس – كبير الاقتصاديين ورئيس قطاع البحوث بـEmirates NBD

وليد حسونة – الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميسفاينانس