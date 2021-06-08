معهد المحاسبين الإداريين يعلن عن الفائزين بجوائز مسابقة الحالة الدراسية للطلاب 2021

المسابقة تتيح الحالة الدراسية للطلاب التي تم الإعلان عن إطلاق نسختها العاشرة العام الماضي للطلاب

أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن الفائزين بنهائيات النسخة العاشرة من “مسابقة الحالة الدراسية للطلاب” والتي شهدت مشاركة العديد من الكليات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حل فريقان من “كلية شهيد سوخديف للدراسات التجارية” التابعة لجامعة دلهي في المركزين الأول والثاني.

وتنافس فريقان من طلاب “كلية شهيد سوخديف للدراسات التجارية” في جامعة دلهي على المركزين الأول والثاني في النهائيات الإقليمية للمسابقهن حصل فريق من طلاب الجامعة الأردنية في المركز الثالث

وحصل الفريق الفائز من طلاب كلية شهيد سوخديف لدراسات الأعمال على رحلة مدفوعة التكاليف إلى إمارة دبي لاستعراض مهاراتهم في المنافسات النهائية الكبرى بين الفرق الفائزة من أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا

تلاهما فريق من طلاب الجامعة الأردنية في المركز الثالث، وتم اختيار الفرق المشاركة في النهائيات من بين ما يزيد 75 فريقاً ينتمون لأكثر من 50 جامعة في منطقة الشرق الأوسط والهند

وهنّأت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين، الفرق الفائزة بقولها “أود بداية تهنئة كافة الطلاب المشاركين في نسخة هذا العام من ’مسابقة الحالة الدراسية للطلاب‘ على عملهم الدؤوب والجهود الكبيرة التي بذلوها.

وأضافت” في كل عام، تشهد مسابقتنا منافسة متزايدة بين الطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، الذين يتسابقون لدمج وتوظيف مهاراتهم التقنية والنظرية لحل المشكلات في إطار بيئة عمل حقيقية، وقد تركز موضوع مسابقة هذا العام على مشاكل محاسبية ومالية، حيث تمكنت جميع الفرق الفائزة من وضع حلول متميزة للمشكلة التي تم طرحها”.

وتم اختيار الفرق الفائزة بالمسابقة في أعقاب عملية اختيار صارمة أشرفت عليها لجنة تحكيم تضمنت،هنادي خليفة؛ ومعن كرادشة المدير المساعد في شركة “كيه بي إم جي” المملكة العربية السعودية؛ وهبة دعبول، مراقب الأعمال الإقليمي لدى نستله سويسرا؛ وجاي (جاي واردهان) سيموال، نائب الرئيس للشؤون المالية لدى هوليت-باكارد الهند.

وتتيح “مسابقة الحالة الدراسية للطلاب” التي تم الإعلان عن إطلاق نسختها العاشرة العام الماضي للطلاب الفائزين فرصة استعراض مهاراتهم في المنافسات النهائية الكبرى التي ستشهد منافسة قوية بين الفرق الفائزة من مختلف أنحاء العالم للفوز بالمركز الأول على مستوى العالم وبرحلة مدفوعة التكاليف إلى إمارة دبي.

وفي كل عام، تمنح المسابقة الطلاب فرصة تسخير التفكير الاستراتيجي لتفسير وتحليل وتقييم وابتكار الحلول لمشكلة تواجهها إحدى الشركات، وذلك عبر تشكيل فرق مكونة من 3 إلى 5 أعضاء يضعون الحلول ويستعرضونها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز المحاسبين الإداريين.

وأضافت هنادي خليفة يسعدنا أن نشهد هذا المستوى المتميز من التفاني والتصميم بين الطلاب، لاسيما خلال هذه الظروف العصيبة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم، الأمر الذي يؤكد قدرتهم على العمل تحت الضغوطات الهائلة. ونحن على ثقة بأن المسابقات مثل ’مسابقة الحالة الدراسية للطلاب‘ تسهم بدور محوري في تزويد الطلاب بأبرز المهارات والأفكار اللازمة للنجاح والتفوق في بيئة الأعمال المتغيرة، خاصة أنهم تمكنوا من أداء مهامهم بنجاح وسط هذه الجائحة العالمية المتواصلة.

وشارك في المسابقة آلاف الطلاب من أعرق الجامعات العالمية على مدار السنين، وتواصل حتى اليوم استقطاب إقبال متزايد بين الطلاب الراغبين باستعراض قدراتهم في حل المشاكل التي قد تواجهها كبرى الشركات. وفي نسختها العاشرة هذا العام.

ودعا معهد المحاسبين الإداريين (IMA) الطلاب المؤهلين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط والهند لحّل مشكلة محددة في قطاع الأعمال بعنوان “هل توقف شركة ستار للمنسوجات تعاملها مع الوسطاء؟”.

ولاقت المسابقة التي انطلقت تحت شعار (تفكيك لغز الحالة الدراسية- إثبات المهارات في عالم الأعمال) إشادة واسعة من كبرى الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة ودعماً متميزاً لمسيرة الطلاب ومنها “هوك إنترناشونال”؛ و”أكاديمية سي إم إيه إكزام” و”المؤسسة الدولية لتنمية المهارات” (ISDC) و”مايلز” و”جاما” وفرع معهد المحاسبين الإداريين في الرياض و”وايلي سي إم إيه” و”مورجان” بصفتهم رعاة بلاتينيين وذهبيين.