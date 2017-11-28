معهد الفلك يبحث مع التعليم العالي إقامة مرصد جديد

المال - خاصنظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لبحث إقامة مرصد فلكي جديد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية ومركز القطامية للتميز العلمي في الفلك وعلوم الفضاء.وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور حاتم

المال – خاص

نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لبحث إقامة مرصد فلكي جديد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية ومركز القطامية للتميز العلمي في الفلك وعلوم الفضاء.

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توصيات ورشة عمل بشأن مشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد بمصر.

وتضمن التقرير إجراء الاختبارات الخاصة بمكان إقامة المرصد الجديد في أكثر من موقع بحيث تبعد الأماكن المرشحة عن أي تواجد لتجمعات سكانية كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استيعاب المرصد لأكثر من تليسكوب فلكي على غرار المراصد العالمية الكبيرة.

وتضمن التقرير توصيات ببناء الكفاءات اللازمة لتشغيل وصيانة التليسكوبات الكبيرة، وبناء الكوادر القادرة على تكوين قاعدة علمية بحثية، بالإضافة إلى وضع خطط بحثية تواكب الإمكانيات المتوقعة للمرصد الجديد مع استمرار العمل في مرصد القطامية الفلكي وتطويره بالأجهزة والمعدات التي تسمح له بالاستمرار في وضعه الحالي، واستكمال دوره في تدريب طلاب الفلك بالجامعات المصرية، بحيث يصبح مركزًا ثقافيًا فلكيًا للمصريين والعرب.

وخلال فعاليات الورشة أكد الدكتور حاتم عودة، على اهتمام الدولة بهذا المشروع القومي الكبير، موضحًا أهمية الإسراع في إجراء الدراسات الخاصة باختيار الموقع المناسب للمرصد الجديد.

وأشار الدكتور محمد نادر إسماعيل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية التابعة لأكاديمية البحث العلمي، إلى أهمية تعاون جميع الفلكيين لإنجاح هذا المشروع الكبير.

واستعرض الدكتور أنس إبراهيم عثمان رئيس لجنة مباحثات إنشاء المرصد الفلكي الجديد بالمعهد خطوات عمل هذا المشروع، موضحًا أنه تم التواصل مع عدد من الخبراء الدوليين في هذا الإطار، فضلًا عن قيام أعضاء اللجنة المشاركة لزيارة عدد من المراصد العالمية للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة التليسكوبات، ودراسة الإمكانيات المطلوبة وتحديد الكيفية المناسبة لإنشاء المرصد الجديد.