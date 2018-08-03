معهد التمويل: المستثمرون ضخوا 11.9 مليار دولار في الأسواق الناشئة

رويترزأفاد معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين ضخّوا 11.9 مليار دولار في الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة في يوليو ليعوضوا بعضًا من النزوح الكبير الذي شهده يونيو.وأضاف المعهد، الذي يعد من أوثق راصدي تدفقات رءوس الأموال من العالم النامي وإليه، أن تدفقات المحافظ على البلدان النامي

رويترز





أفاد معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين ضخّوا 11.9 مليار دولار في الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة في يوليو ليعوضوا بعضًا من النزوح الكبير الذي شهده يونيو.

وأضاف المعهد، الذي يعد من أوثق راصدي تدفقات رءوس الأموال من العالم النامي وإليه، أن تدفقات المحافظ على البلدان النامية لم تزد في مجموعها على 11 مليار دولار في الربع الثاني من العام، أي عُشر الـ118 مليار دولار التي تلقّتها في الربع الأول.

وقال المعهد، في مذكرةٍ صدرت في ساعة متأخرة، الخميس، إن تدفقات الأسهم في يوليو بلغت 7.9 مليار دولار تلقّت الصين 5.3 مليار دولار منها. وبلغ صافي تدفقات السندات 4 مليارات دولار.

تأتي أرقام يوليو بعد نزوح 24 مليار دولار عن الأسواق الناشئة في يونيو؛ تخوفًا من مؤشرات على زيادة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتباطؤ النمو من جراء التوترات التجارية. وجاء نزوح يونيو بعد تسجيل تدفقات صافية لخمسة أشهر متتالية.

ويعد صافي تدفقات الربع الثاني للدول النامية البالغ 11 مليار دولار هزيلًا، مقارنة بمستوى الفترة بين يناير ومارس البالغ 118 مليار دولار، عندما شجّع ضعف الدولار المستثمرين على ضخ مزيد من رءوس الأموال بالأسواق الناشئة.

وأكد المعهد أيضًا أن الصين تزداد أهمية على صعيد التدفقات حيث تلقّت نحو 40% من إجمالي استثمارات محافظ الأسواق الناشئة في العامين الأخيرين ارتفاعًا من 25% بين 2010 و2016.

وبلغت التدفقات على الأسهم الصينية منذ بداية السنة 41.4 مليار دولار، مقارنة بـ16 مليار دولار في النصف الأول من 2017، حسبما أظهرته البيانات. وبلغت تدفقات السندات 60 مليار دولار منذ بداية 2018، مقابل 9 مليارات في الفترة نفسها من 2017.

لكن المعهد أضاف أن ”استمرار تراجع اليوان قد يصبح عاملًا معاكسًا كبيرًا لتدفقات المحافظ هذه، كما حدث من قبل“ مشيرًا إلى انخفاض العملة الصينية إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرًا، وسط تيسير نقدي وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.

لكن باستبعاد الصين تكون الأسواق الناشئة قد شهدت نزوحًا صافيًا لملياري دولار في الربع الثاني، وذلك في أول نزوح صافٍ منذ الربع الأخير من 2015.

وبرز تباطؤ التدفقات على نحو خاص في الهند وبولندا والبرازيل والأرجنتين وتركيا، حسبما أضافت المذكرة.