معهد التمويل الدولي: الحرب الأوكرانية تمحو 15 عاما من النمو الروسي

حذر معهد التمويل الدولي من أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 15٪ هذا العام و 3٪ في عام 2023 بسبب تداعيات العقوبات الغربية، ونزوح الشركات، و “هجرة الأدمغة” الروسية، وانهيار الصادرات ، مما يقضي على 15 عامًا من المكاسب الاقتصادية.

ففي تقريره عن الاقتصاد الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في الـ 24 من فبراير المنصرم ، قال معهد التمويل الدولي (IIF) إنه لا يتوقع وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية وأنه من المرجح أن يتم توسيع العقوبات وتشديدها في الأشهر المقبلة.

وقالت إلينا ريباكوفا نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي للصحفيين أمس الأربعاء إن العقوبات الغربية التي أعقبت الغزو أدت إلى “تفكك كامل للاستثمارات لمدة 30 عاما”.

وأوضحت ريباكوفا: “ما هو الرقم الذي ستخصصه لتمزيق 15 عامًا من سلاسل القيمة؟”

عقوبات صارمة

وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء آخرون عقوبات مغلطة تهدف إلى معاقبة روسيا وإعاقة قدرة موسكو على تمويل آليتها الحربية.

تباطؤ حاد

وبينما يتباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد وتتقلص القدرة الشرائية لشعبها، أدت زيادة أسعار النفط والغاز – الصادرات الروسية الرئيسية – إلى رفع فائض الحساب الجاري للبلاد إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

وأشارت ريباكوفا إلى إن الفائض، وكذلك انتعاش الروبل بعد الانهيار الأولي، يجب ألا يخطئ في الاعتقاد بأن الاقتصاد الروسي كان متماسكًا بشكل أفضل من المتوقع.

وقالت إن البنوك الروسية تتدفق باحتياطيات النقد الأجنبي مع انهيار الواردات، لكن الشركات والمستهلكين الروس ليس لديهم ما ينفقونه عليه.

وبدلاً من ذلك، فإن تأثير العقوبات سيتضح أكثر بمرور الوقت، خاصة إذا خفضت أوروبا واردات النفط والغاز بشكل كبير، رغم أنها أشارت إلى أن هذا سيستغرق شهورًا إن لم يكن سنوات.

ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يتقلص تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الروسي بنسبة 25٪ في عام 2022 ، والواردات بنسبة 28٪ والصادرات بنسبة 25٪.

وقال الخبراء في معهد التمويل الدولي في تقريرهم: “على الرغم من الخطوات الهادفة التي تم اتخاذها منذ أواخر فبراير، إلا أننا بعيدون عن قمة سلم التصعيد”.

وتابعوا: “من الممكن اتخاذ تدابير إضافية ، مثل تلك المتعلقة بالنظام المالي و / أو الصادرات الروسية الرئيسية (والواردات)، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، فضلاً عن قدرة الحكومة على مواصلة جهودها الحربية في أوكرانيا ومع ذلك، فإن تكاليف مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون كبيرة بالنسبة للدول التي تفرض العقوبات أيضا “.

على صعيد متصل أفادت ريباكوفا ، التي عادت لتوها من رحلة إلى كييف ، بأنه في الوقت الذي يتم فيه إيلاء الكثير من الاهتمام لتكاليف إعادة الإعمار، كانت أوكرانيا على وشك أزمة في ميزان المدفوعات حيث دمرت الحرب اقتصادها.

وأتمت: “إن دعم أوكرانيا بات مسألة ملحة الآن”.