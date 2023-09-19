معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية لإطلاق تقرير «اقتصاديات وضرائب التبغ في مصر»

يستضيف معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً جلسة حوارية، بمناسبة إطلاق تقرير “اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر”، وذلك لمناقشة أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير.

ويدير الجلسة الحوارية أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ويشارك خلالها كمتحدث رئيسي أ.د. خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وبحضور كل من أ.د. هبة نصار الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة ورئيس الشبكة العربية للاقتصاد الصحي، ومريم شوكت كبير الاقتصاديين بمركز الصحة العامة بجامعة إلينوي-شيكاغو، ومحمد عاصف رئيس مركز السياسات الاجتماعية والتنمية، وأ.د. فرانك شالوبكا الأستاذ بجامعة إلينوي-شيكاغو.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي أن التقرير المزمع إطلاقه تم إعداده بواسطة فريق بحثي مصري برئاسة الأستاذ الدكتور خالد حنفي، مشيرًا إلى أن الجلسة الحوارية تعد فرصة مثالية للمشاركين من الباحثين، والأكاديميين، والخبراء، وصانعي القرار في مجال اقتصاديات التبغ لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على آخر التطورات في هذا المجال.

وأضاف العربي أن التقرير الذي سيتم مناقشته في الجلسة الحوارية استعرض مجموعة من السياسات التي تعمل على الحد من استهلاك التبغ في مصر، مع وضع تقييم شامل للأدلة المتعلقة بسياسة ضريبة السجائر في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير “اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر” يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC) ومنظمة الصحة العالمية.(WHO) حيث يهدف المشروع إلى تطوير سياسات التبغ نظرًا لتأثيرها على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لديها أعلى معدلات استهلاك للتبغ وهي مصر، ولبنان، والأردن.