معهد التخطيط القومي يطلق برنامج الماجستير المهني في التنمية المستدامة

المال- خاصأطلق معهد التخطيط القومي برنامج الماجستير المهني في التخطيط والتنمية المستدامة، في إطار حرصه على مواكبة التطور العلمي والعملي على المستويات العالمية والمحلية في مجال التنمية المستدامة بالتركيز على مهارات العاملين بالجهات الحكومية المختلفة والجهات الأخرى ذات الصلة. وأكد الدكتور علا

المال- خاص

أطلق معهد التخطيط القومي برنامج الماجستير المهني في التخطيط والتنمية المستدامة، في إطار حرصه على مواكبة التطور العلمي والعملي على المستويات العالمية والمحلية في مجال التنمية المستدامة بالتركيز على مهارات العاملين بالجهات الحكومية المختلفة والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأكد الدكتور علاء زهران رئيس المعهد، الحرص على وضح برامج للماجستير تلبي الاحتياجات الأساسية للوقت الراهن، مشيرًا إلى أن برنامج الماجستير الحالي والمختص بالتخطيط والتنمية المستدامة، يساعد بشكل كبير في إكساب المهارات العلمية والعملية بوضع وإعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل كبير العاملين في مجالات التخطيط والتنمية بإدارات التخطيط والمتابعة بجميع الوحدات بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب المحليات والعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضًا إلى الإلمام بمهارات إعداد ومتابعة وتقييم الخطط بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة بحيث يعمل على تمكين الحاصلين عليه من إعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل التنفيذية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، فضلًا عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط وتقييمها مع إعداد بحث تطبيقي بمجال التخطيط للتنمية المستدامة.

وتمتد الدراسة من خلال البرنامج لمدة عامين ويقدمه نخبة من الأساتذة والأكاديميين ذوي الخبرة العلمية والتطبيقية، كما تم الاستعانة بعدد من الخبراء التنفيذين من الجهات المختلفة لطرح تجاربهم.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة المعهد، قد أكدت ضرورة الاستفادة بكل ما يُتاح من برامج في مجال التعليم والتدريب.

وقالت: إن معهد التخطيط القومى وبصفته الأكاديمية، يعمل على عقد العديد من الندوات التثقيفية التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب بالموضوعات محل الدراسة على المستويين المحلي والدولي.