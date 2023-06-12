معهد التخطيط: إطلاق البرنامج التدريبي «مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية»

افتتح معهد التخطيط القومي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية” (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة) للعاملين بعدد من الوزارات المصرية.

افتتح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية” (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة) لتدريب مجموعة من موظفي عدد من الوزارات المصرية (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والإسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) على أسس ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية العامة، كنواة لنشر أسس التقييم العلمي للمشروعات العامة بين موظفي المؤسسات الحكومية المصرية في الفترة من 5-22 يونيو 2023 .

كما يأتي ذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات،

ويعد البرنامج التدريبي استكمالا لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى بنجاح، وهو ذا طابع عملي تطبيقي ويستهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية وتحليل التكلفة والعائد، حيث يقوم المتدربون بدراسة وتحليل المشروعات المتعلقة بوزاراتهم من واقع تحليل التكلفة والعائد CBA.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتناول المفاهيم الأساسية في تقييم الاستثمار، وإعداد المشروع وتقدير تكاليفه وعوائده، وإعداد القوائم المالية، والقيمة الزمنية للنقود، و مقاييس جدوى المشروع، وتحليل المخاطرة واللايقين، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب عرض مختصر للمشروعات المقدمة من الوزارات، والتعريف بملامح وأسس تقييم المشروعات الاستثمارية في القطاع المعني وإعادة قراءة ومراجعة دراسة جدوى المشروع.