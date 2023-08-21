معهد التأمين يستهدف زيادة دبلومتى «متناهى الصغر» و«المراجعة الداخلية» بمقرراته

يستهدف معهد التأمين المصرى زيادة دبلومتين جديدتين فى العام 2023/2024 للدارسين، ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، هما “متناهى الصغر” و”المراجعة الداخلية والإلزام فى الشركات” بعد اتجاه المؤسسات لتطبيق المعيار 17، مشيرا إلى أن الكيان قدم أول دبلومة فى “متناهى الصغر” بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (JICA).

وأضاف أحمد رفيق؛ الأمين العام لمعهد التأمين المصرى، في حوار خاص مع “المال”، أن أعداد الدراسين فى دبلومات المعهد المتخصصة فى العام 2023/2024 بلغت 54 متدربا لـ”التأمينات العامة” و29 لـ”إعادة التأمين” و48 لـ”الطبى” و15 لـ”الحياة” ومثلها لـ”التكافلى” بينما 6 منهم من السوق الخارجية، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من برنامج 17 (IFRS) تخطى 60 دارسا، من مختلف الجهات، كبنك الإسكندرية و”حديد عز” و”غاز مصر”.

وتابع أن سعر الدبلومات يختلف حسب خصوصيتها، ففرع إعادة التأمين يتحمل الدارس به 15 ألف جنيه، وكذلك “الطبى”، بينما تتراوح باقى الدبلومات بين 10 و12.5 ألف.

وذكر أن دبلومات “التأمين التكافلى” تأتى تحت رعاية الشركة المصرية للتأمين التكافلى و”gig حياة تكافل”، بينما ترعى “gig للتأمين” نظيرتها المتخصصة فى “التأمينات العامة”، فى حين أن “ميتلايف لتأمينات الحياة” تدعم “تأمينات الحياة”، إضافة إلى أن “التأمين الطبى” تحصل على دعم “بوبا للتأمين”.

وألمح إلى أن شركات “المصرية للتأمين التكافلى” و”gig” و”متلايف” و”قناة السويس للتأمين” و”الدلتا للتأمين” و”قناة السويس للتأمين” و”قناة السويس لتأمينات الحياة” و”جمعية التأمين التعاونى” و”متلايف”.

وبيّن أن 50% تقريبا من القيمة الفعلية للدبلومة يتحملها المتدرب أو شركته، والتى تتراوح مدتها بين 6 و7 أشهر، حسب جدولها الزمنى، بتكلفة كلية تتخطى 40 ألف جنيه لكل دارس، حيث يلتزم الأخير بدفع ما يقرب من 15 ألفا، بينما يقدم المعهد دعمه، وكذلك الشركات الراعية بباقى المبلغ.

وأفاد بأن الكيان على مر أيامه أدخل دراسات جديدة غير برامج معهد تشارترد للتأمين CII، فأضاف تعاونات جديدة مع نظيره الأمريكى المتخصص فى الرعاية الصحية، مع دعم المتدربين للحصول على المؤهل العلمى لمعهد التأمين القانونى بلندن، وشهادات معهد إدارة تأمين الحياة (LOMA) المتخصصة فى “الحياة” للحصول على زمالة “لوما”، و”تشارترد للتأمين CII”، و”قيادة إدارة المخاطر CPCU” و”American Health Insurance”.

ولفت إلى أن البرامج أهم منتج يعتمد عليه المعهد فى إبرازه للعملاء، المعتمدة على المقاييس الدولية، حيث تعادل كل 20 ساعة تدريبية بها سنة كاملة من التعليم.