معهد التأمين يخرج 156 متدربا للدبلومات المهنية المتخصصة لعام 2023

اختتم معهد التأمين بمصر مساء أمس الخميس السابع والعشرين من يوليو، أعمال حفل تخرج الدبلومات المهنية المتخصصة لعام 2023.

وضمت الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمين التكافلي للدفعة الأولى 14 خريجًا، برعاية شركة المصرية للتأمين التكافلي وشركة gig حياة تكافل، بينما اشتملت دبلومة التأمينات العامة لدفعتها الأولى على 56 خريجًا، برعاية شركة gig للتأمين.

في حين شمت الدبلومة المهنية المتخصصة في تأمينات الحياة بدفعتها العاشرة 12 خريجًا، برعاية شركة ميتلايف لتأمينات الحياة، بينما ضمت دبلومة التأمين الطبي 29 خريجًا بدفعتها الـ12، برعاية شركة بوبا للتأمين.

وتخرج 28 متدربًا من دبلومة إعادة التأمين بدفعتها الـ14، بينما خرجت دبلومة خبير تسويق وبيع التأمين 17 بدفعتها الـ19.

وحصل أوائل الدبلومات على تكريم من المعهد، وكرمهم الأعضاء المنتدبون لشركات مصر القابضة للتأمين، و gig حياة تكافل، والمصرية للتأمين التكافلي، ووثاق للتأمين التكافلي، والمهندس لتأمينات الحياة، وسلامة، والدكتور جمال شحاتة؛ عميد كلية تجارة جامعة القاهرة ورئيس لجنة التعليم بمعهد التأمين، والدكتور إيهاب شحاتة؛ عضو هيئة الرقابة الشرعية.

وكرم المعهد أوائل الدبلومات المتخصصة المختلفة، حيث حصلت سها سامي محمد، من شركة المصرية للتأمين التكافلي، على المركز الأول لدبلومة التأمين التكافلي، وكان نظيرها حسام ياسين، من gig للتأمين، في دبلومة التأمينات العامة، ودعاء حسين عبد المنعم، من شركة المهندس لتأمينات الحياة، بدبلومة تأمينات الحياة، والدكتور عبد الرحمن جمال، بدبلومة التأمين الطبي، وأحمد عادل فطوري، من شركة gig للتأمين، بدبلومة إعادة التأمين.