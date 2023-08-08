معهد التأمين يتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية الليبية فى تدريب العاملين بها

طلبت وزارة الشئون الاجتماعية الليبية من معهد التأمين المصرى إجراء برنامج تدريبى لـ247 دارسًا من العاملين بها؛ لتزويدهم بالخبرات اللازمة عن القطاع من أرباب النشاط.

قال أحمد رفيق، الأمين العام لمعهد التأمين المصرى، إن تدريب المختارين سيكون خلال شهريْ سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بواقع ما يقرب من 30 دارسًا أسبوعيًّا من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الليبى، المختص بمتابعة نشاط شركات القطاع وأنواعها المختلفة.

وأشار، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إلى أن برامج المعهد المعتمدة على المقاييس الدولية هي أهم منتج يعتمد عليه، حيث تعادل كل 20 ساعة تدريبية بها سنة كاملة من التعليم- بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن المعهد اشترك مع البنك الأهلى المصرى (أكبر عميل لسوق التأمين) فى برنامج متخصص لمدة 3 شهور، منذ بداية شهر أبريل وحتى نهاية يوليو الماضيين، لتدريب 16 من مديرى التأمين بفروع المصرف.

وتابع أن المعهد حاصل على نظام إدارة الجودة (شهادة الأيزو ISO 9001)، ما يفرض أعلى المعايير فى اختيار المحاضرين، والذين بلغ عددهم 98 خبيرًا وأكاديميًّا من رواد القطاع.

وأشار إلى أن المعهد قدَّم برامج مجانية بداية 2023 فى (المعيار 17) قبل إلزام هيئة الرقابة المالية بتجريبه على الشركات،

وجرى الاستعانة بخبراء من خارج القطاع ومكاتب محاسبية ذات مستوى عالٍ، لافتًا إلى أن عدد المتدربين بها تخطّى 60 شخصًا من مختلف الجهات، كبنك الإسكندرية، و”حديد عز”، و”غاز مصر”.

ويرتبط “المعيار 17” بالأنظمة المحاسبية لنشاط التأمين وإثبات الدخل وإدارة المخاطر.