معهد التأمين المصري ينظم التخطيط الإستيراتيجي لشركات القطاع

معهد التأمين المصري أعد إستيراتيجية لتطويره ليكون مركزًا معتمدًا للمنطقة بأكملها.

نظم المعهد المصرى للتأمين، ومؤسسة التدريب المعتمدة “يونيكورن” ورشة عمل على مستوى عربى، بعنوان “التخطيط الإستيراتيجى لإدارة شركات التأمين”، وغطى محاورها محمد الدشيش الرئيس التنفيذى للمعهد، ومدرب معتمد فى مؤسسة يونيكورن بالمملكة المتحدة، والمعتمد من معهد التأمين القانونى بلندن.

وقال محمد الدشيش الرئيس التنفيذى لمعهد التأمين فى مصر، إن أهم جزء فى الإستيراتيجية هو تطوير المعهد ليكون مركزآ للتدريب المعتمد للمنطفة بأكملها.

طريقة تطوير معهد التأمين المصرى

وأضاف أن تطوير المعهد سيكون من خلال إستجلاب أحدث التقنيات المطبقة على التأمين وإعادة التأمين من المؤسسات المعتمدة دوليًا، مثل معهد تشارترد للتأمين بلندن CII.

وأبدى الدشيش ترحيبه بمؤسسة ينويكورن للتدريب Unicorn Simulation – المملكة المتحدة والمدربة المعتمدة أمال عمارة.

ولفت الدشيش إلى أن الورشة قامت بتطوير ودعم مهارات المشاركين، علاوة على الأساليب الإدارية المطلوبة لإدارة شركات تأمين مربحة للعمل فى بيئى تنافسية.

التفاوض والاكتتاب لشركات التأمين

وأضاف أنه تم فحص القضايا الأساسية لصياغة الإستيراتيجية والإلتزامات المالية والتفكير الإستيراتيجى والتخطيط والتفاوض والاكتتاب.

وأوضح أنه تم التركيز على تصميم برامج إعادة التأمين الأنسب، علاوة على أنه تم استخدام برامج حاسب آلى تحاكى التدريب.

وشكلت ورشة التخطيط الإستيراتيجى لشركات التأمين عدة فرق عمل من المشاركين، وتكلفيهم بمهام تأسيس شركة تأمين ووضع الخطة الإستيراتيجية لها على مدار ستة سنوات. ختام ورشة التخطيط الإستيراتيجى لشركات التامين

إدارة شركات التأمين تركز على أهم عوامل نجاحها

وأخذت الورشة بعين الاعتبار أهم العوامل الرئيسية لقياس أداء هذه الشركات، المتمثلة بالحصة السوقية وصافى الأرباح ورضا العملاء وهامش الملاء المالية.

ومن المعروف أن ورشة التخطيط الإستيراتيجى لشركات التأمين معتمدة من طرف معهد تشارترد للتأمين CII بالتطوير المهنى المستمر “CPD”.

ويعتبر هذا البرانامج أحد أدوات التطوير الإدارى المعتمد لدى العديد من المؤسسات والهيئات حول العالم من خلال الإسهام فى أعداد المشاركين، وتطوير مهاراتهم فى فن التعامل والتكيف مع الأوضاع المتغيرة للأسواق، وذلك بما يتناسب مع الإستيراتيجيات الموضوعة من قبل إدارة هذه المؤسسات.

وأشار الدشيش لدعم شركة الدلتا للتأمين – مصر، وشركة البافارية للوساطة التأمينية -الذى ساهمت رعايتهم فى نجاح ورشة العمل فى مصر.

وشارك فى الورشة أكثر من 50 كادرًا من العاملين بشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية، سواء من الإدارات التنفيذية العليا أو مدراء التطوير والتخطيط وشركات أخرى من المنطقة العربية.