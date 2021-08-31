معهد البساتين ينظم ورشة «التين الشوكي زراعة وصناعة»

صرح د أيمن حمودة مدير معهد البساتين بأن المعهد نظم ورشة بعنوان “التين الشوكي زراعة وصناعة” تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد.

وأضاف في تصريحات له، أن الهدف من الورشة تشجيع زراعة التين الشوكي في مصر حيث يقاوم التغيرات المناخيه التي يشهدها العالم وتعظيم عوائده المادية.

المتحدثون في الورشة هم: د محمد خالد العجمي: أستاذ الفاكهه معهد بحوث البساتين ،د محمود جلال الحاصل علي الميداليه الفضيه بمعرض جنيف الدولي والمهندس ناصر عبد العزيز صابر رئيس مجلس إداره اس سي اس الأمريكية والاستاذة نورهال صابر عبد العزيز: رئيس المجموعه المصريه الأمريكية للشباب بنيوجرسي.

‏وأضاف حمودة أن توصيات ورشة عمل التين الشوكي جاءت كالآتي:

1- تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من تطوير للقرى المصرية، وتوفير مصدر دخل للشباب والبدو الرحل والأسر الفقيرة في القرى والظهير الصحراوي للمحافظات من خلال زراعة وإنتاج الأعلاف من ألواح نبات التين الشوكي.

2- تحقيق الهدف الأول من المحور السادس للصحة في رؤية مصر 2030 “إنهاء جميع أشكال سوء التغذية في مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية” من خلال سد العجز في إنتاج الأعلاف واللحوم الحمراء بدون الاعتماد على مياه نهر النيل أو التربة الخصبة من خلال زراعة وإنتاج الأعلاف من ألواح نبات التين الشوكي.

3- إطلاق حملات توعية وسط المجتمعات القروية والبدوية بأهمية زراعة وصناعات نبات التين الشوكي والعائد منها.

4- إعداد مركز حقلي عملي لتدريب الكوادر من مهندسين وفنين لضمان الحصول على أعلى جودة وأعلي إنتاجية

5- تشجيع المستثمرين في مجال الزراعة على الاتجاه للزراعات العضوية وفق نظام “اعتماد المزرعة” حتى يضمن نصيبا من تصدير محصوله أو جزء منه

6- إنشاء رابطة للتين الشوكي لضمان سهولة التواصل، ومن أجل الحصول على أعلى إنتاج وتجنب العوائق التي يواجهها المزارع من الزراعة إلى التصدير

7- توفير بديل جزئي للأعلاف التقليدية من خلال ألواح نبات التين الشوكي الأقوى مقاومة لتأثيرات “التغيرات المناخية” من نقص في إمدادات المياه وارتفاع درجات الحرارة، والذي يتوافق مع المحور التاسع للبيئة في رؤية مصر 2030.

8- تخصيص الأراضي لشباب الخريجين بالظهير الصحراوي للمحافظات لزراعة التين الشوكي.

9- تقديم الدعم المادي الميسر لتمويل الزراعة وشراء معدات إنتاج الإعلاف (يمكن التصنيع محلياً بمصانع الهيئة العربية للتصنيع).

10- تسجيل خلطات أعلاف التين الشوكي بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.. دعوة الهيئات الحكومية المهتمة بالمجال الزراعي للتعاون وتقديم كل ما تستطيع لإنجاح وتذليل أية معوقات تواجه مزارع التين الشوكي، من خلال تقديم كل التسهيلات سواء من آلات التصنيع أو وسائل الإنتاج الزراعي.

11- فتح أسواق تصديرية خارجيه من خلال الرابطة تحت اسم ” صنع في مصر”.. الرابطة اساسها معهد بحوث البساتين بالتعاون مع المستثمرين الزراعيين والهيئات الحكومية المختصة.

12- دعم معهد البحوث بإنشاء حقول تجارب يساهم فيها مستثمرين زراعيين في مختلف المحافظات حتى تكون نقط انطلاق لضمان نجاح التجربة الجديدة ومهام التدريب العملي، إلى جانب الأفكار والأبحاث حتى تضمن مصر مكانه عالميه ثابته ذات ثقة عالية قوامها جودة محاصيلها في الاسواق الخارجية.