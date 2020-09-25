معهد البحوث الفلكية : هزة أرضية في البحر الأحمر قرب الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 9. 3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد – في تصريح اليوم – إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينة.

شعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.