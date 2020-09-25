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معهد البحوث الفلكية : هزة أرضية في البحر الأحمر قرب الغردقة

بقوة 9. 3 درجة على مقياس ريختر
محمد بدر 12:18 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 12:18 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 9. 3 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد – في تصريح اليوم – إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينة.

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شعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.

وأوضح رئيس المعهد أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقا، وعلى عمق 16 كم.

بيان عن حدوث زلزالسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء يوم الجمعة الموافق 25 /09/2020 هزه ارضيه في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة ، وكانت بياناتها كالتالي: –Gepostet von ‎المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية – مرصد حلوان‎ am Freitag, 25. September 2020

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بقلم محمد بدر

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