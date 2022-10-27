معهد البحوث البيطرية يُسير قافلة بيطيرية لمطروح بمشاركة 15 أستاذا وباحثا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود القافلة البيطرية لمعهد البحوث البيطرية بمشاركة 15 من الأساتذة والباحثين في جميع التخصصات البيطرية بالتعاون مع أطباء مديرية الطب البيطري بمطروح خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ أكتوبر الجاري .

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة أن أعمال القافلة بالوحدة البيطرية بدأت بمدينة سيوة من 23 وحتى 25 أكتوبر وقامت بفحص والكشف على 2503 رؤوس حيوانية وداجنة.

وواصلت عملها بقرية القصر بمرسى مطروح ومن المقرر ان يستمر برنامج عمل القافلة بمدينة الضبعة اليوم الخميس 27 أكتوبر ، والكشف على الثروة الحيوانية بمدينة الحمام في يومها الاخير ٢٨ اكتوبر الجاري.

وأشار الى أن القافلة تستهدف علاج وتشخيص امراض حيوانات المزارع والطيور وصرف العلاج بالمجان وعمل سونار وتشخيص الأمراض التناسلية والمعدية وتنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطريين على احدث تقنيات التشخيص ،ودورات ارشادية للمربين لتجنب ثروتهم الحيوانية للاصابة بالأمراض المعدية وكيفية المواجهة والسيطرة عليها.