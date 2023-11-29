معهد البترول يعلن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بنحو 800 ألف برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية هبوطًا بواقع 817 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ24 من نوفمبر الجاري، فيما قد يكون أول انخفاض أسبوعي خلال خمسة أسابيع، وفق بيانات نشرتها وكالة رويترز.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 898 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.8 مليون برميل.

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء،ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2% بما يعادل 1.6 دولار عند 81.47 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار العقود تسليم يناير بنسبة 2.1% عند 81.68 دولار للبرميل.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 2% تقريبًا أو 1.55 دولار، ليسجل 76.41 دولار للبرميل، بعد أن لامس 77.02 دولار خلال الجلسة. ‏