معهد البترول يعلن صعود مخزونات النفط الأمريكية بواقع 939 ألف برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية صعودًا بواقع 939 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ15 عشر من ديسمبر الجاري، وفق بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 669 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.74 مليون برميل.

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.65% بما يعادل 1.28 دولار عند 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية تداولات 30 نوفمبر.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.55% أو 1.12 دولار إلى 73.94 دولارًا للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ بداية الشهر الجاري. ‏