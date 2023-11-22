معهد البترول يعلن صعودًا فى مخزونات النفط الأمريكية بنحو 9 ملايين برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية صعودًا بواقع 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهى فى السابع عشر من نوفمبر الجاري، وفق بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 1.79 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 3.5 مليون برميل، مسجلًا أكبر انخفاض منذ أوائل أكتوبر.

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.15% بما يعادل 13 سنتًا عند 82.45 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

بينما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 0.1% تقريبًا أو 6 سنتات، ليسجل 77.77 دولار للبرميل. ‏