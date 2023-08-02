‏معهد البترول يعلن تراجع مخزونات النفط الأمريكية 15.4 مليون برميل خلال أسبوع

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بشكل حاد بواقع 15.4مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 1.68 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 512 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام نحو 900 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.6% بما يعادل 52 سنتًا عند 84.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خلال الجلسة 84.21 دولار.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% أو 43 سنتًا، ليسجل 81.37 دولار للبرميل، بعد أن تراجع خلال الجلسة إلى 80.59 دولار. ‏