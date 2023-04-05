معهد البترول : هبوط مخزونات النفط الأمريكية 4.3 مليون برميل

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، بحسب ما أعلنه معهد البترول الأمريكي.

وذكر في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 3.9 مليون برميل، كماهبطمخزون المقطرات 3.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.6 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة طفيفة تعادل سنتًا واحدًا عند 84.94 دولار للبرميل، كما زادخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.4% عند 80.71 دولار للبرميل. ‏