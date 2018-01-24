معهد البترول: مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع 4.8 مليون برميل

متابعات:قال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام التجارية زادت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الت

متابعات: قال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.





وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام التجارية زادت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير لتصل إلى 416.2 مليون برميل بعد انخفاضات على مدى تسعة أسابيع متتالية، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.6 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا قدره 2.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.