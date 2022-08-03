معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 2.2 مليون برميل

ارتفعت مخزونات النفط الخام بواقع 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بالتاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي، حسبما ورد في تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي.

وكشف التقرير الأسبوعي لمعهد البترول، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 200 ألف برميل في الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 350 ألف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء الأرقام الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.4 مليون برميل.

والأسبوع الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، إلى 422.1 مليون برميل.

وفي مارس الماضي، وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي.

وذكر البيت الأبيض أن حجم التفريغ سوف يصل إلى 180 مليون برميل من النفط، خلال 6 أشهر.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستهلك نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، مع استهلاك عالمي يقدر بحوالي 100 مليون برميل.