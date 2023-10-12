معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 13 مليون برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية زيادة بواقع 12.94مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر الحالي، فيما قد يكون أكبر زيادة في المخزونات منذ الأسبوع الأول من شهر يناير، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي، في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت 3.65 مليون برميل، في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 3.54 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بزيادة مخزون الخام 1.3 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت عند تسوية تعاملات الأربعاء، حيث راجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.83 دولار عند 85.82 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.9% أو 2.48 دولار، ليسجل 83.49 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال الجلسة 86.51 دولار. ‏