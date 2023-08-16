معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 6.195 مليون برميل خلال أسبوع

تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 6.195 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ11 من شهر أغسطس الجاري، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 800 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بأكثر من مليوني برميل.

وفي نهاية تداولات اليوم، سجلت أسعار النفط أدنى تسوية منذ الثاني من أغسطس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.5% بما يعادل 1.32 دولار عند 84.89 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.85% أو 1.52 دولار، ليسجل 80.99 دولار للبرميل. ‏