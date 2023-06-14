معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.024 مليون برميل في أسبوع

قفزت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 1.024 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من شهر يونيو الجاري، بحسب البيانات الواردة من معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.075 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات 1.394 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.291 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 3.4% بما يعادل 2.45 دولار عند 74.29 دولار للبرميل.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.4% أو 2.30 دولار، ليسجل 69.42 دولار للبرميل.