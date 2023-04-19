معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 2.6 مليون برميل

هبطت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 2.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، حسبما ذكر معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 1.017 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 1.904 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.5 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة طفيفة تعادل سنتًا واحدًا عند 84.77 دولار للبرميل، كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو د 0.04% ليسجل 80.86 دولار. ‏