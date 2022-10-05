معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 1.8 مليون برميل

انخفضت مخزونات النفط الخام بواقع 1.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن المعهد الأمريكي، أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزون المقطرات 4.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، مع توقعات بصعود مخزون الخام 1.7 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.3% لتسجل 91.80 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 3.5% عند 86.52 دولار.