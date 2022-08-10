معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 2.2 مليون برميل

أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر أغسطس الجاري، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المقطرات 1.4 مليون برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بسحب 400 ألف برميل من مخزون الخام.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر 0.4% عند 96.31 دولار للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.3% مسجلًا 90.50 دولار.

وانقلبت أسعار النفط فجأة أمس الثلاثاء من التراجع دون مستويات الـ 90 دولار للبرميل إلى الارتفاع في حدود 2% بعد إعلان روسي طارئ بشأن وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

وتأثرت أسعار النفط أمس أيضًا بأنباء عن قرب التوصل لاتفاق بين الأوربيين والأمريكيين من جهة وإيران من جهة أخرى بشأن التوصل لاتفاق يمكن أن يمهد لإحياء الاتفاق النووي.