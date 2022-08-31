معهد البترول : زيادة في مخزونات النفط الأمريكية وهبوط في الوقود

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون الوقود، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت حوالي 593 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس ، بينما هبط مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل.

ورجح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية، تقريرها الأسبوعي بشأن المخزونات البترولية عند الساعة1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.