معهد البترول: تراجع مخزونات النفط الأمريكية 3.9 مليون برميل

هبطت مخزونات النفط الأمريكية بواقع 3.939 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ28 من أبريل، حسبما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 351 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون المقطرات 975 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 5% عند 75.32 دولار للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 5.3% ليسجل 71.66 دولار للبرميل. ‏