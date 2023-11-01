معهد البترول الأمريكي يعلن صعود مخزونات النفط الأمريكية بواقع 1.35 مليون برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية صعودا بواقع 1.35 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 357 ألف برميل في الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- 2.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بزيادة مخزون الخام 1.6 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيثانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.55% بما يعادل 1.33 دولار عند 85.02 دولار للبرميل.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.55% أو 1.29 دولار إلى 81.02 دولار للبرميل، مسجلًا خسائر شهرية بنسبة 8.75%. ‏