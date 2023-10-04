معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط بالولايات المتحدة تتراجع 4.2 مليون برميل

سجلت مخزونات النفط الأمريكية هبوطا 4.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حسبما أعلن معهد البترول الأمريكي.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 3.95 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات 349 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 92 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد زادت عند تسوية تعاملات الثلاثاء ،حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 21 سنتًا عند 90.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت خلال التداولات إلى 89.50 دولار.

كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.45% أو 41 سنتًا، ليسجل 89.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض خلال الجلسة إلى 87.76 دولار. ‏