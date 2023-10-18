معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط بالولايات المتحدة تهبط بأكثر من 4 ملايين برميل

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعا بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الـ13 من أكتوبر الجاري، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء الثلاثاء، انخفاض مخزون الخام بمقدار 4.38 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.27 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.58 مليون برميل، وتراجع مخزونات المقطرات بمقدار 612 ألف برميل، خلال الفترة ذاتها.

وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل، فيما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل