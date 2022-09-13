معهد الاتصالات يوقع بروتوكولات مع 22 شركة عالمية ومحلية لتدريب 2000 شاب

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و22 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مجالات التدريب

تتضمن البروتوكولات اتفاقيات تدريب وتنمية مهارات نحو 2000 شاب فى أكثر من 15 محورا تدريبيا متخصصا فى أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها: الأنظمة المدمجة، والشبكات المتقدمة، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تكنولوجيات الجيل الخامس، وشبكات الألياف الضوئية، والحوسبة السحابية، إلى جانب الذكاء الاصطناعى.

وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل وتلبية احتياجاته من خلال كوادر مؤهلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للمتفوقين منهم للعمل بالشركات المشاركة فى هذه المبادرة.

أطراف الاتفاقية

وقع بروتوكولات التعاون من المعهد القومى للاتصالات الدكتورة ايمان عاشور رئيسة المعهد مع كل من شركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر وهى: الشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون، وشركة أورانج، وشركة اتصالات مصر، وكذلك كبرى الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وهى شركات: فاليو، وافيلابس، وسايتك، والفا الكترونيكس.

إلى جانب أهم الشركات العاملة فى مجالات الشبكات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية وهى شركات: هواوى، وجلوبال براند، وفيكسيد جروب، وسيكيوريسيب، وزيرو اند وان، وأى تى فيجينارى، إلى جانب هيتس سوليوشينز، وتك هب، وبى أم بي، علاوة على ديجيتايز، وفيجينيرينج، والنظم الهندسية، والروضة، ومنصة الحريفة للعمل الحر.

تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات

كما شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات لتدريب شباب الخريجين على بعض المسارات المتقدمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية.

وقع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.

أطراف التوقيع

وحضر مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات التكنولوجية بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة فى المبادرة.

إلى جانب وجود شركات عالمية مثل شركة سيسكو ، وشركة أمازون ، وشركة فوتينت العالمية التى تجمعهم شراكات تدريبية متميزة قائمة مع المعهد القومى للاتصالات.

وزير الاتصالات : الاتفاقيات تهدف إلى إتاحة فرص تدريبية وتلبي متطلبات القطاع الخاص

وتعقيبا على التوقيع؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشراكات البناءة بين القطاع الحكومى ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات القطاع الخاص تعد أحد أهم سمات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذى أصبح قاطرة للتنمية، كما يعد هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار أربع سنوات متتالية.

مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية التى أطلقتها الوزارة تتضمن العديد من المبادرات التى تهدف إلى توسيع قاعدة المتدربين وإتاحة مختلف التخصصات التكنولوجية ، على النحو الذى يحقق مردود إيجابى لكل من الحكومة والقطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقيات إلى إتاحة فرص تدريبية وخلق فرص عمل للشباب، كما تلبى متطلبات القطاع الخاص من الكوادر المدربة والمهارات والخبرات المبنية على علم ودراسة وتدريب عملى.

وأضاف طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت خلال أربع سنوات أعداد المتدربين 56 مرة وميزانية التدريب التقنى 26 مرة لترتفع من تدريب 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ، بينما ارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر من 3.2 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى.

مستهدفات الاتفاقية

وتستهدف البروتوكولات إلى مشاركة الشركات فى تنفيذ التدريب العملى داخل مقراتها المختلفة لمدة شهر لجميع المتدربين بمبادرة شباب مصر الرقمية، وكذلك المشاركة فى تصميم المحتوى التدريبى للبرامج المختلفة وفقا لاحتياجات العمل لدى كل شركة.

بالإضافة إلى التعاون مع المعهد القومى للاتصالات فى اختيار المتدربين الملتحقين بالمبادرة، وتوفير فرص عمل للمتميزين بها في الشركات وتوظيفهم بها فى نهاية الفترة التدريبية المقررة.

مدد البرامج التدريبية

تنص البروتوكولات على أن مدة البرنامج التدريبى تمتد إلى أربعة أشهر بإجمالى عدد ساعات تدريبية (540) ساعة مقسمة إلى: عدد (288) ساعة تقنية وفنية، وعدد (132 ساعة) لتنمية المهارات الشخصية وإدارة المشروعات الرقمية، بالإضافة إلى مهارات التواصل الفعال للأعمال باللغة الإنجليزية، وعدد (120 ساعة) تدريب عملى من خلال الشركات العاملة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا المشاركة بالمبادرة.

ويتم تنفيذ المبادرة لتدريب 2000 طالب على ثلاث مراحل (كل مرحلة 4 شهور لمدة عام)؛ حيث يقوم المعهد القومى للاتصالات بتوفير التدريب فى التخصصات التقنية، وتنمية المهارات، وإدارة المشروعات لمدة ثلاثة أشهر.

وتقوم الشركات المشاركة بالمبادرة بتوفير تدريب عملى لمدة شهر أخر بمقار الشركات.