معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا ضمن التصنيف العالمي للجامعات

ظهر معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا، في تصنيف “ويبوميتركس” العالمي للجامعات الصادر في يناير 2021، والذي يضم 31000 جامعة من 200 دولة حول العالم، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن المعهد، اليوم الأحد.

وجاء ترتيب المعهد في المركز الثالث ضمن 44 معهدا هندسيا في مصر، ظهر منها 10 فقط في التصنيف، والمركز 242 ضمن 626 جامعة على مستوى جامعات شمال أفريقيا، و721 ضمن 1907 جامعات على مستوى قارة أفريقيا، و557 ضمن 1216 جامعة على مستوى جامعات الوطن العربي.

التصنيف يأتي في ظل خطة تطوير شاملة

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور مصطفى نصر، عميد معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا أن هذا التصنيف يأتي في ظل خطة تطوير شاملة ينفذها المعهد منذ فترة وتضم الجوانب التعليمية والبحثية والمجتمعية، ويأتي على رأسها التحول الرقمي خاصة في ظل تأثير جائحة كورونا على أنظمة التعليم في العالم، مؤكدًا سعي المعهد الدائم للتميز ورفع تصنيفه على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

يُذكر أن تصنيف “ويبوميتركس” العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري “يناير ويوليو” من كل عام، ويتبع “المجلس الوطني الاستشاري الإسباني للبحوث” ويُعد أحد أهم المراكز البحثية في اسبانيا ويتخصص في تقييم الإنتاج الإليكتروني والبحثي للمؤسسات العلمية، من خلال مواقعها الإليكترونية، والاستشهادات البحثية المأخوذة من قواعد البيانات الدولية.

والجدير بالذكر أن الدراسة في معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا باللغة الانجليزية، ومدتها 5 سنوات، حيث يمنح بكالوريوس الهندسة، المماثل للذي يُمنح من الجامعات المصرية، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ومعترف به في نقابة المهندسين.



